В Ижевске судебный пристав присвоила деньги должников

Опубликована: Сегодня 14:58



фото: tv-mig.ru фото: tv-mig.ru

Работая судебным приставом, подозреваемая имела доступ к деньгам, перечисляемым должниками по исполнительным производствам. Женщина перечислила 27 тыс. рублей, поступившие в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы, а позже присвоила эти деньги.В рамках расследования уголовного дела, открытого по статье «присвоение или растрата», проведен обыск по месту жительства подозреваемой и по месту ее работы в отделе судебных приставов. Изъята банковская карта и компьютерная техника, находящаяся в ее пользовании. Также выявляются возможные дополнительные эпизоды ее преступной деятельности. Сейчас женщине грозит до шести лет лишения свободы.