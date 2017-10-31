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В Ижевске судебный пристав присвоила деньги должников
Опубликована: Сегодня 14:58 Сотрудница одного из районных отделов судебных приставов Ижевска попала под уголовное преследование после присвоения денег должников. Женщину уже отстранили от занимаемой должности, а после проведённой проверки её уволят в связи с утратой доверия.
Работая судебным приставом, подозреваемая имела доступ к деньгам, перечисляемым должниками по исполнительным производствам. Женщина перечислила 27 тыс. рублей, поступившие в счет исполнения судебного решения, на банковскую карту своей родственницы, а позже присвоила эти деньги.
В рамках расследования уголовного дела, открытого по статье «присвоение или растрата», проведен обыск по месту жительства подозреваемой и по месту ее работы в отделе судебных приставов. Изъята банковская карта и компьютерная техника, находящаяся в ее пользовании. Также выявляются возможные дополнительные эпизоды ее преступной деятельности. Сейчас женщине грозит до шести лет лишения свободы.