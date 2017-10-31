Трое жителей Удмуртии остаются в больницах Татарстана после ДТП с автобусом

Опубликована: 30 Октября 2017 г. 14:09





Трое жителей Удмуртии, пострадавших 21 октября в ДТП в Чистопольском районе Татарстана, ещё остаются в больнице, сообщил начальник ГУ МЧС по республике Петр Фомин.

Поздно вечером 21 октября пассажирский автобус, следовавший из села Ташлы Самарской области в Сарапул оказался в кювете. Водитель автобуса не справился с управлением. Всего в аварии на 5-ом км автодороги Чистополь – Нижнекамск в Татарстане пострадали семь человек.

Как оказалось, организаторы этой поездки с паломниками не уведомили о ней полицию и МЧС. Это стало вторым ДТП с пострадавшими паломниками из Удмуртии за этот год.

Напомним , что в ночь на 2 июля в результате столкновения автобуса и грузовика, буксируемого за КАМАЗом на жесткой сцепке, погибло 14 человек, среди которых было четверо детей. 12 человек пострадали и были госпитализированы.



