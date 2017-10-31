28 октября произошло повторное возгорание мусора на свалке в Игринском районе

Опубликована: 30 Октября 2017 г. 16:28





В Игринском районе до сих пор не удаётся до конца потушить пожар на несанкционированной свалке, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Пётр Фомин. До сих пор администрация муниципалитета пытается тушить очаг возгорания малыми средствами и силами в 2-3 человека и несколько единиц техники.

Свалка загорелась 9 октября. Потушили ее лишь 19 октября. Однако тление продолжается. На сайте Игринского района сообщается, что 28 октября произошло повторное загорание мусора.



Проводится проливка места тления мусора. Но, по словам главного спасателя республики, потушить до конца свалку сложно, поскольку её высота составляет 3 метра, при площади 1,7 га.



Глава Удмуртии Александр Бречалов поинтересовался в ходе совещания у представителя руководства МО «Игринский район», идёт ли по данному факту расследование, на что получил ответ: «Свалки многие горят». В свою очередь Фомин предположил, что по этому факту можно завести уголовное дело.