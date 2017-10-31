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В Удмуртии «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и врезалась в иномарку
Опубликована: 30 Октября 2017 г. 17:17 В Малопургинском районе Удмуртии насмерть сбили пешехода. Произошло ДТП в воскресенье, 29 октября, около 05.15 на 136 км автодороги «подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 «Волга».
20-летний водитель «ГАЗели», двигавшийся в сторону Ижевска, наехал на пешехода – молодого человека, 1994 года рождения, идущего по полосе его движения во встречном направлении. После наезда на человека «ГАЗель», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хендай»
В ГИБДД отметили, что пешеход не имел на одежде светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
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