В Удмуртии «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и врезалась в иномарку

Опубликована: 30 Октября 2017 г. 17:17



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

20-летний водитель «ГАЗели», двигавшийся в сторону Ижевска, наехал на пешехода – молодого человека, 1994 года рождения, идущего по полосе его движения во встречном направлении. После наезда на человека «ГАЗель», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хендай»В ГИБДД отметили, что пешеход не имел на одежде светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте ДТП.