В Удмуртии «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и врезалась в иномарку

Опубликована: 30 Октября 2017 г. 17:17

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Малопургинском районе Удмуртии насмерть сбили пешехода. Произошло ДТП в воскресенье, 29 октября, около 05.15 на 136 км автодороги «подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 «Волга».

20-летний водитель «ГАЗели», двигавшийся в сторону Ижевска, наехал на пешехода – молодого человека, 1994 года рождения, идущего по полосе его движения во встречном направлении. После наезда на человека «ГАЗель», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хендай»

В ГИБДД отметили, что пешеход не имел на одежде светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте ДТП.



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