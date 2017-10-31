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Студент убил в общежитии 19-летнего жителя Удмуртии
Опубликована: 30 Октября 2017 г. 18:08 Под стражу заключили 21-летнего студента учебного заведения Ярского района, убившего в общежитии другого студента. За совершенное в алкогольном опьянении преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Накануне случившегося, 26 октября, обвиняемый пил алкоголь и около 16 часов в общежитии учебного заведения устроил ссору с 19-летним жильцом общежития, в ходе которой ударил последнего ножом. Однокурсники вызвали скорую помощь, однако по дороге в больницу молодой человек скончался от кровопотери.
В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели – однокурсники потерпевшего и обвиняемого, назначены биологическая и дактилоскопическая судебные экспертизы.
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