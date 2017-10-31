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За сбор ягод и грибов на своем участке жительнице Удмуртии грозит штраф
Опубликована: Сегодня 08:30 Штраф в размере 20 тыс. рублей грозит жительнице Увинского района Удмуртии, которая собирала грибы и ягоды на своем участке. В октябре 2017 года инспектор отдела земельного надзора при обследовании земельного участка сельскохозяйственного назначения выявил факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.
Так, приобретя земельный участок в апреле 2015 года, гражданка не предпринимала никаких действий для приведения надела в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. На незначительной части сельхозземель хозяйка косила сено, а на оставшейся его части собственники собирали ягоды и грибы. При выяснении обстоятельств инспектор выяснил, что при покупке земельного участка предыдущий собственник не предупредил женщину о последствиях, которые могут наступить для нее в случае невыполнения установленных требований.
В отношении владелицы участка был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.