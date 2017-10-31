За сбор ягод и грибов на своем участке жительнице Удмуртии грозит штраф

Опубликована: Сегодня 08:30



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Так, приобретя земельный участок в апреле 2015 года, гражданка не предпринимала никаких действий для приведения надела в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. На незначительной части сельхозземель хозяйка косила сено, а на оставшейся его части собственники собирали ягоды и грибы. При выяснении обстоятельств инспектор выяснил, что при покупке земельного участка предыдущий собственник не предупредил женщину о последствиях, которые могут наступить для нее в случае невыполнения установленных требований.В отношении владелицы участка был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.