В Ижевске 10 пешеходов погибли и еще 251 получили травмы с начала года

Опубликована: Сегодня 09:22



фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

Только за 9 месяцев 2017 года в Ижевске произошло 249 наездов на пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и 251 получил травмы. Как сообщил Андрей Монахов, основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.«Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием», - подчеркнул представитель ГИБДД.При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.В соответствии с новой редакцией ПДД РФ с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.