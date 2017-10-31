В Ижевске 10 пешеходов погибли и еще 251 получили травмы с начала года

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску
По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Об этом журналистам сообщил врио начальника ОГИБДД УМВД России по г. Ижевску Андрей Монахов.

Только за 9 месяцев 2017 года в Ижевске произошло 249 наездов на пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и 251 получил травмы. Как сообщил Андрей Монахов, основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

«Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием», - подчеркнул представитель ГИБДД.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

В соответствии с новой редакцией ПДД РФ с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.



Загрузка...
Теги
мода телевидение ГЖД Александр Волков Россия Ижевск промышленность преступление школа ЖКХ свадьба творчество хоккей конкурс финансы СМИ полиция выставка СКП Можга долг дети траур Новый год/Рождество самолет семья музыка Украина правительство штраф Владимир Путин туризм Ижавто молодежь армия безопасность религия ГИБДД образование инвалид природа алкоголь лес видео рейтинг футбол зоопарк животные пожар убийство Игра МЧС занятость бизнес Глазов пенсия розыск спортсмен МВД Воткинск Интернет Балезино праздник ветеран бюджет терроризм транспорт ИжГТУ Сарапул пристав ремонт США оружие кино Дмитрий Медведев здоровье Москва прокуратура медицина Ува Завьялово Малая Пурга звезда фестиваль вода дороги Удмуртия физкультура выборы погода ДТП наркотики банк депутат технологии торговля суд Голливуд строительство Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода