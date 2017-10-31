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Судебным приставам разрешили задерживать алиментных неплательщиков
Опубликована: Сегодня 10:31 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделивший сотрудников Федеральной службы судебных приставов правом самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола злостных неплательщиков алиментов.
Речь идёт о гражданах, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев и более. С момента вступления в 2016 году этой статьи КоАП в силу было возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов, должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб.
Раньше судебные приставы-исполнители не имели права применять подобные меры в отношении этой категории должников, что вынуждало их обращаться за помощью к полицейским. Неплательщиков алиментов, которых судебным приставам не удается разыскать в течение года, будут признаны судом «безвестно отсутствующими». Детям в таком случае положены пенсии по потере кормильца, должников же уволят с работы и снимут с регистрационного учета.
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