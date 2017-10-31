Три года условно получил житель Башкортостана, пытавшийся вскрыть банкомат в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:28

фото: ekb-security.ru
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, пытавшемуся похитить более миллиона рублей из банкомата. 34-летнего жителя Республики Башкортостан признали виновным в совершении кражи и покушении на кражу в особо крупном размере.

Выяснилось, что, находясь на территории Алнашского района Удмуртии, мужчина при помощи газореза пытался вскрыть банкомат и похитить из него деньги. В банкомате в тот момент находилось почти 1,3 млн рублей. После неудавшейся кражи мужчина забрался в ближайшую аптеку и похитил из сейфа 8 тыс рублей, после чего скрылся.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли с обломка банкомата и с найденной на полу обертки образцы ДНК, и с помощью геномной экспертизы эксперты-криминалисты МВД по Удмуртской Республике определили личность возможного преступника. Следователи следственной части СУ МВД по Удмуртской Республике установили его причастность к обоим преступлениям», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.


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