Три года условно получил житель Башкортостана, пытавшийся вскрыть банкомат в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:28



фото: ekb-security.ru фото: ekb-security.ru

Выяснилось, что, находясь на территории Алнашского района Удмуртии, мужчина при помощи газореза пытался вскрыть банкомат и похитить из него деньги. В банкомате в тот момент находилось почти 1,3 млн рублей. После неудавшейся кражи мужчина забрался в ближайшую аптеку и похитил из сейфа 8 тыс рублей, после чего скрылся.«В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли с обломка банкомата и с найденной на полу обертки образцы ДНК, и с помощью геномной экспертизы эксперты-криминалисты МВД по Удмуртской Республике определили личность возможного преступника. Следователи следственной части СУ МВД по Удмуртской Республике установили его причастность к обоим преступлениям», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской РеспубликеСуд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.