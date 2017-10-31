Сотрудники Росгвардии ответят, как зовут Президента и споют гимн

Опубликована: Сегодня 13:53

фото: iz.ru.s.pstl.live
Руководство Росгвардии решило проверить, насколько хорошо ее сотрудники знают свои должностные и служебные обязанности. Для этого среди личного состава ведомства проведут блиц‐опрос, рассказал телеканалу «360» знакомый с ситуацией источник.

Среди вопросов, на которые должен знать ответы любой сотрудник Росгвардии, значатся девиз национальной гвардии РФ и ее место в структуре военных ведомств. Также у работников ведомства спросят, кто возглавляет Росгвардию, является верховным главнокомандующим ВС РФ, а также фамилию, имя и отчество главы российского государства.

Росгвардейцев попросят назвать известные им имена героев России. Каждый из них, полагают в ведомстве, должен знать воинское звание и фамилию руководителя своего подразделения, главного руководителя Росгвардии территориального и командующего Центральным округом. Проведенный опрос, заявили в ведомстве, мотивирует личный состав Росгвардии на отличную дальнейшую службу.



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