Сотрудники Росгвардии ответят, как зовут Президента и споют гимн

Опубликована: Сегодня 13:53



фото: iz.ru.s.pstl.live фото: iz.ru.s.pstl.live

Среди вопросов, на которые должен знать ответы любой сотрудник Росгвардии, значатся девиз национальной гвардии РФ и ее место в структуре военных ведомств. Также у работников ведомства спросят, кто возглавляет Росгвардию, является верховным главнокомандующим ВС РФ, а также фамилию, имя и отчество главы российского государства.Росгвардейцев попросят назвать известные им имена героев России. Каждый из них, полагают в ведомстве, должен знать воинское звание и фамилию руководителя своего подразделения, главного руководителя Росгвардии территориального и командующего Центральным округом. Проведенный опрос, заявили в ведомстве, мотивирует личный состав Росгвардии на отличную дальнейшую службу.