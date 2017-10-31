Двое из пяти сбитых в понедельник в Удмуртии пешеходов скончались

Опубликована: Сегодня 15:25

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пять ДТП с наездами на пешеходов произошло в Удмуртии в понедельник, 30 октября. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, два из них закончились летальным исходом.

Так, в 20.11 на 287 км автодороги «Елабуга – Пермь» (Игринский район) неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода – мужчину, 1965 года рождения, идущего вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Госавтоинспекция Удмуртии просит лиц, владеющим какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, сообщить в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России "Игринский" по телефону (34134) 4-17-84.
 
Другой наезд произошел в 18.40 минут на перекрестке улиц переулок Объездной 11 – Славянское Шоссе города Ижевска. Водитель автомобиля «Дэу-нексия» - мужчина, 1984 года рождения, сбил пешехода – пожилого мужчину, 1949 года рождения, идущего вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте.
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