Двое из пяти сбитых в понедельник в Удмуртии пешеходов скончались

Опубликована: Сегодня 15:25



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, в 20.11 на 287 км автодороги «Елабуга – Пермь» (Игринский район) неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода – мужчину, 1965 года рождения, идущего вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Госавтоинспекция Удмуртии просит лиц, владеющим какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, сообщить в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России "Игринский" по телефону (34134) 4-17-84.Другой наезд произошел в 18.40 минут на перекрестке улиц переулок Объездной 11 – Славянское Шоссе города Ижевска. Водитель автомобиля «Дэу-нексия» - мужчина, 1984 года рождения, сбил пешехода – пожилого мужчину, 1949 года рождения, идущего вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте.