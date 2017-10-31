Столовую и буфеты Ижевского радиозавода закрыли на месяц после отравлений сотрудников предприятия

Опубликована: Сегодня 16:26

фото: kotelnich.online
После проверки сотрудниками Роспотребнадзора по Удмуртской Республике работу столовой и буфетов Ижевского радиозавода приостановили на месяц. Информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников завода поступила 19 октября, после чего в отношении ООО «Комбинат питания радиозавода» было организовано эпидемиологическое расследование.

Специалистами Управления были выявлены грубые нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации деятельности предприятия общественного питания (столовой и буфетов-раздаточных основного корпуса и 15 корпуса АО «Ижевский радиозавод»). 34 кухонных сотрудника с клиническими проявлениями заболеваний острой кишечной инфекции были отстранены на работы.

Во избежание угрозы жизни и здоровью людей, суд постановил приостановить деятельность столовой и буфетов на 30 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается.



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