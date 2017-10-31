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Три человека пострадали в двойном ДТП на Якшур-Бодьинском тракте в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 18:03 В ДТП на Якшур-Бодьинском тракте пострадали три человека. По информации 1 отдела управления ГИБДД МВД по республике, в одном месте произошли две аварии, люди пострадали в столкновении отечественной легковушки и «Ford Focus».
«Два ДТП у нас в одном месте зарегистрированы. Первое – столкнулись «Урал», который выехал на встречную полосу, и автомобиль ГАЗель. В данном происшествии у нас никто не пострадал», - рассказал «Сусанину» руководитель 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
Примерно через 10 минут здесь же столкнулись отечественная легковушка и «Ford Focus», который пытался объехать место столкновения «Урала» и ГАЗели. «В этом происшествии пострадали три человека – два взрослых пассажира ВАЗ-2110 и 12-летняя девочка, которая также находилась в отечественной легковушке. Погибших нет», - уточнил Вычужанин.