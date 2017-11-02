Сегодня в Удмуртии усилится ветер

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: crimealife.com
Усиление ветра ожидается в Удмуртии и её столице в среду, 1 ноября. Как предупреждает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Гидрометцентр Удмуртии, порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: закрыть оконные рамы и форточки, подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи), автомобилистам — быть внимательными на дороге и при выборе места парковки — не исключается падение деревьев, слабо закреплённых рекламных стендов и щитов, а также кровли крыш.

Ранее синоптики прогнозировали, что сегодня пойдет мокрый снег с дождем, а днем воздух прогреется до +3,+4 °С.



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