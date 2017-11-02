«Народная ярмарка» в Ижевске: 6 дней для вкусных и ярких покупок

Опубликована: Сегодня 09:27





Формат ярмарок, где в одном павильоне соседствуют гастрономические и промтоварные ряды, хорошо зарекомендовал себя в регионе. Многие жители республики ждут ярмарки, чтобы купить качественные продукты питания, деликатесы, сезонную одежду и обувь, товары для дома, продукцию небольших предприятий, семейных мастерских. Хорошая новость: на этот раз предприятий, участвующих в «Народной ярмарке», вдвое больше, а значит у покупателей еще больше выбора!Сама ноябрьская погода зазывает ижевчан и гостей города в теплый большой павильон. В пространстве ярмарки – изобилие вкусов, ароматов, красок. Рыба и икра из Якутии и Дальнего Востока, грибы и ягоды Сибири, белорусские колбасы, узбекские сухофрукты и расписная посуда, тульские конфитюры, южные сыры и соусы, восточные специи и чай, архангельские пряники, пермские конфеты премиум-класса, иранские покрывала, итальянская одежда, самарские унты, льняной текстиль из Костромы, волгоградские пуховые изделия, кировские сувениры и многое другое.«Народная ярмарка» открыла череду праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии. 4 ноября здесь будет развлекательная программа с чаепитием, народными играми и забавами.Время работы ярмарки: 1-5 ноября (ср-вс) с 10.00 до 19.00, 6 ноября (пн) с 10.00 до 16.00. Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28. Подробности можно узнать в соцсетях: