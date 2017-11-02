Пьяный житель Удмуртии едва не задушил полицейского в столичном аэропорту «Домодедово»

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: twitter.com
Разбудивший в московском аэропорту «Домодедово» нетрезвого жителя Удмуртии полицейский едва не стал его жертвой. Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл, когда полицейский решил проверить документы у мужчины, который спал после прохождения досмотра в зоне, где проверяют пассажиров.

Правоохранитель разбудил приезжего из Удмуртии и попросил его предъявить паспорт и посадочный талон, чтобы объяснить, куда идти на посадку. Однако пьяный мужчина отреагировал на это неадекватно — нецензурно обругав полицейского, он неожиданно набросился на него и, повалив на пол, пытался задушить.

На помощь стражу правопорядка пришёл уборщик. Вдвоем они скрутили дебошира и заковали в наручники. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Теги
Москва пожар творчество МЧС телевидение ГЖД ДТП Александр Волков алкоголь музыка образование бизнес ЖКХ звезда выборы технологии кино футбол занятость Госсовет УР религия праздник полиция Новый год/Рождество животные ветеран Россия Воткинск розыск промышленность Сарапул Можга пристав самолет преступление банк Глазов Завьялово армия ГИБДД Владимир Путин траур свадьба терроризм оружие видео прокуратура торговля безопасность Игра Ижавто Украина МВД Ува штраф лес Дмитрий Медведев бюджет мода финансы Голливуд инвалид СМИ хоккей пенсия строительство рейтинг транспорт физкультура США дороги природа туризм школа семья правительство Балезино выставка фестиваль наркотики Малая Пурга молодежь конкурс Интернет СКП суд Ижевск медицина ремонт погода долг дети зоопарк здоровье убийство вода депутат спортсмен ИжГТУ Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода