Пьяный житель Удмуртии едва не задушил полицейского в столичном аэропорту «Домодедово»

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: twitter.com фото: twitter.com

Правоохранитель разбудил приезжего из Удмуртии и попросил его предъявить паспорт и посадочный талон, чтобы объяснить, куда идти на посадку. Однако пьяный мужчина отреагировал на это неадекватно — нецензурно обругав полицейского, он неожиданно набросился на него и, повалив на пол, пытался задушить.На помощь стражу правопорядка пришёл уборщик. Вдвоем они скрутили дебошира и заковали в наручники. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.