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Пьяный житель Удмуртии едва не задушил полицейского в столичном аэропорту «Домодедово»
Опубликована: Сегодня 10:33 Разбудивший в московском аэропорту «Домодедово» нетрезвого жителя Удмуртии полицейский едва не стал его жертвой. Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл, когда полицейский решил проверить документы у мужчины, который спал после прохождения досмотра в зоне, где проверяют пассажиров.
Правоохранитель разбудил приезжего из Удмуртии и попросил его предъявить паспорт и посадочный талон, чтобы объяснить, куда идти на посадку. Однако пьяный мужчина отреагировал на это неадекватно — нецензурно обругав полицейского, он неожиданно набросился на него и, повалив на пол, пытался задушить.
На помощь стражу правопорядка пришёл уборщик. Вдвоем они скрутили дебошира и заковали в наручники. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.