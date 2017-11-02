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В Ижевске водитель «Шевроле-Нива» погиб, въехав в стоящий автобус
Опубликована: Сегодня 11:47 Водитель автомобиля «Шевроле» получил смертельную травму, столкнувшись со стоящим автобусом. Произошло ДТП в Ижевске накануне, 31 октября в 20.20 напротив дома № 63 по улице Воткинское Шоссе.
Мужчина 1954 года рождения за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» наехал на стоящий автобус «ЛиАЗ». В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте. Также получили травмы пассажиры, находящиеся в автобусе: две женщины, 1964 и 1960 годов рождения, а также молодой человек, 1996 года рождения.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствие с пунктом 9.10 Правил дорожного движения РФ водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
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