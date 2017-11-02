В Ижевске водитель «Шевроле-Нива» погиб, въехав в стоящий автобус

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Мужчина 1954 года рождения за рулем автомобиля «Шевроле-Нива» наехал на стоящий автобус «ЛиАЗ». В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте. Также получили травмы пассажиры, находящиеся в автобусе: две женщины, 1964 и 1960 годов рождения, а также молодой человек, 1996 года рождения.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствие с пунктом 9.10 Правил дорожного движения РФ водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.