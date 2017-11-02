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За попытку дать взятку сотруднику ГИБДД ижевчанин заплатит 40 тыс рублей
Опубликована: 1 Ноября 2017 г. 12:54 Штрафом в 40 тыс рублей отделался житель Удмуртии, пытавшийся дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).
55-летний житель Ижевска приехал в один из населенных пунктов Камбарского района на встречу выпускников школы. Старательно отметив это событие алкоголем, мужчина сел за руль, не имея при себе ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни страхового полиса ОСАГО. При этом он посадил в машину пассажиров, число которых превышало установленные требования.
Той ночью мужчине не повезло - по пути ему встретились дорожные полицейские, которые пытались его остановить, но водитель не выполнил законное требование правоохранителей и лишь увеличил скорость, пытаясь скрыться. Однако пьяный водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и дальше поехать они не смогли.
Во время составления административного протокола ижевчанин попытался передать инспектору ГИБДД 5 тыс. рублей, желая освободить себя от уголовной ответственности, но его действия были пресечены сотрудником полиции.
В рамках расследования уголовного дела проведены допросы свидетелей, очные ставки, изъяты и осмотрены видеозаписи с видеорегистраторов автомобилей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
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