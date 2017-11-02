Трое маленьких детей и их бабушка погибли при пожаре в Воткинске

Опубликована: 1 Ноября 2017 г. 14:08

фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В Воткинске произошел пожар, унесший жизни троих детей и пожилой женщины. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, случилось это днем в среду, 1 ноября.

По поступившему около полудня сообщению на тушение возгорания выехали 12 единиц техники и 36 огнеборцев. С бушевавшим на площади на 200 кв. м. огнем им удалось справиться через полчаса. После того, как пожар потушили, в помещении обнаружили тела четырех человек – детей 3, 7 и 8 лет и их бабушки.

«По имеющейся информации, дети накануне случившегося приехали к бабушке в гости на время каникул. В первой половине дня старшая из детей – 14-летняя девочка – ушла в магазин за продуктами. В это время в доме произошел пожар», - отметили следователи, которые по факту случившейся трагедии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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