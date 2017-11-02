Московский студент убил преподавателя и сделал с ним селфи

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: vk.com
Студент столичного "Западного комплекса непрерывного образования" сегодня жестоко убил преподавателя колледжа. Как пишет Ura, после расправы над мужчиной молодой человек сделал с ним несколько фотографий и опубликовал их на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По версии следствия, студент расправился с преподавателем основ безопасности жизнедеятельности из-за возникшего ранее конфликта. После этого молодой человек покончил с собой.

По факту совершённого убийства возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи. Кроме ножа, которым орудовал убийца, рядом с телом педагога была также обнаружена электропила.



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