Московский студент убил преподавателя и сделал с ним селфи

Опубликована: Сегодня 15:16



фото: vk.com фото: vk.com

По версии следствия, студент расправился с преподавателем основ безопасности жизнедеятельности из-за возникшего ранее конфликта. После этого молодой человек покончил с собой.По факту совершённого убийства возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи. Кроме ножа, которым орудовал убийца, рядом с телом педагога была также обнаружена электропила.