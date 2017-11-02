|
Из-за московского предпринимателя в Ижевске отменили детский международный цирковой фестиваль
Опубликована: Сегодня 18:02 Детский цирковой фестиваль, который должен был пройти в Ижевске, не состоится. Как рассказал журналисту информационного агентства «Сусанин» директор Государственного цирка Удмуртии Хазби Майрамукаев, республиканскому цирку не удалось выиграть аукцион, а победивший индивидуальный предприниматель просто отменил проведение мероприятия.
В сентябре 2017 года министерство культуры России объявило аукцион на проведение Ижевского циркового фестиваля. На торги заявились трое участников: Удмуртский государственный цирк, ИП Морозов и ООО группа компаний «Информ Девелопмент». По правилам аукциона должен был победить тот, кто предложит самую низкую цену. ООО «Информ Девелопмент» предложило самую высокую цену контракта – 3 610 000 рублей, а цирк и ИП Морозов выставили одинаковую сумму – 3 116 000 рублей. Предприниматель выиграл торги, так как его предложение по цене было сделано на 10 минут раньше.
В октябре между Минкультом России и поставщиком был заключен договор. Согласно ему, в рамках фестиваля планировалось 2 конкурсных представления и 4 гала-шоу. Ожидалось, что мероприятие соберёт около 10 тыс. зрителей.
«Мы сошли с дистанции, а потом узнаём, что ИП Морозов отказался от проведения фестиваля. Обидно за детей, которые так долго готовились к фестивалю. Мы готовились в течение 5 месяцев, составляли сметы, подбирали коллективы. Мы были готовы на сто процентов», - рассказывает директор ижевского цирка. Фестиваль должен был пройти в столице Удмуртии с 3 по 5 ноября. На него пригласили 37 детских коллективов из разных городов.
Напомним, в мае 2017 года директор Росгосцирка Дмитрий Иванов рассказал, что фестиваль в Ижевске должен пройти при содействии федеральной структуры.
ИП Морозов дать комментарии по этому поводу отказался, точнее, отвечавшая на звонок женщина говорила, что не знает, где находится сам предприниматель, а на вопрос про проведение детского циркового фестиваля просто бросала трубку.
Загрузка...