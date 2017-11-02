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Манул по кличке Алтай стал новым обитателем ижевского зоопарка
Опубликована: Сегодня 08:30 Манул по кличке Алтай стал новым обитателем ижевского зоопарка. Посетители смогут увидеть его в специально выстроенном вольере, неподалеку от вольера со львами. Ориентиром в парке послужит скульптура манула.
Животное это скрытное и поначалу его можно просто не заметить – тогда стоит задержаться у вольера чуть подольше.
Алтай прибыл к нам из Новосибирского зоопарка. Ему всего год, и он совершенно не боится холодов. Даже наоборот – такая погода считается для манула комфортной. Экспонироваться он будет круглый год. Сотрудники зоопарка обещают, что обязательно подберут ему пару.
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