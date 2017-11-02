Манул по кличке Алтай стал новым обитателем ижевского зоопарка

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: kfive.livejournal.com фото: kfive.livejournal.com

Животное это скрытное и поначалу его можно просто не заметить – тогда стоит задержаться у вольера чуть подольше.Алтай прибыл к нам из Новосибирского зоопарка. Ему всего год, и он совершенно не боится холодов. Даже наоборот – такая погода считается для манула комфортной. Экспонироваться он будет круглый год. Сотрудники зоопарка обещают, что обязательно подберут ему пару.