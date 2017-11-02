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В остановленном около Ижевска грузовике правоохранители нашли 10 тыс бутылок алкоголя с поддельными акцизами
Опубликована: Сегодня 09:24 На посту ДПС у деревни Каменное сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, в котором было более 10 тыс бутылок спирта, водки, коньяка известных российских марок. Соответствующих документов на перевозимый алкоголь водитель предоставить не смог, поэтому всю продукцию изъяли и отправили на экспертизу.
В ходе проверки было установлено, что изъятая алкогольная продукция имеет поддельные федеральные специальные марки и направлялась на реализацию в мелкие торговые точки республики. Следственным отделом ОМВД России по Завьяловскому району возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК выяснили, что весь алкоголь принадлежит жителю Ижевска, 35-летнему директору предприятия. Теперь его ждет суд и наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.