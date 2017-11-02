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Украинским школьницам рассказали, как прожить долго, занимаясь проституцией
Опубликована: Сегодня 11:42 Необычный подход к детскому воспитанию проявили в одной из школ украинского Николаева. Администрация школы разрешила одной из общественных организаций прочитать старшеклассницам лекцию об опасности СПИДа, а после лекции подростки получили брошюры с правилами поведения для проституток.
В памятках содержалась информация о том, как «сохранить жизнь и не только», если ты занимаешься секс-бизнесом. «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь», — таким напутственным словом начинается брошюра для молодых украинок.
В памятке даже имеются советы для проституток «на каждый день». Например, как надо брать оплату с клиентов, как договариваться с «подругами» и таксистами о сигналах помощи, какие лучше выбирать места для «обслуживания». Кроме того, в брошюрах старшеклассницам рекомендовали избегать пьяных клиентов и изложили правила поведения на случай, если придется обслуживать сразу нескольких мужчин, передает портал «Русская весна».
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