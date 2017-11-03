Двух россиянок, продававших девушек из Удмуртии, задержали в Бахрейне

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 14:02

фото: infomahachkala.ru
Из Королевства Бахрейн в Россию депортировали двух россиянок, которые обвиняются в торговле людьми. Как передаёт пресс-служба МВД России, женщин обвиняют в торговле людьми в совершении преступления, предусмотренного (п. «г» ч. 2 статьи 127.1 УК РФ).

По данным МВД, с 2011 по 2016 годы две женщины 28 и 32 лет в Удмуртии, Челябинской области и Пермском крае вербовали молодых девушек, после чего переправляли их в Бахрейн. Когда девушки добирались до места назначения, у них отбирались все документы, а самих их незаконно удерживали в стране, заставляя заниматься проституцией под угрозой физической расправы.

В ноябре 2016 года Управлением СК РФ по Удмуртской Республике в отношении фигуранток было возбуждено уголовное дело. После объявления их в международный розыск по каналам Интерпола в августе 2017 года местонахождение обвиняемых было установлено в Бахрейне, где они и были задержаны.

По согласованию с компетентными органами Королевства Бахрейн принято решение о депортации задержанных в Россию.



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