Порнозвезда Елена Беркова намерена побороться за пост президента России

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 15:16



фото: bloknot.ru фото: bloknot.ru

Елена заявила, что пока не может рассказать о своем выдвижении подробнее, так как приняла решение спонтанно. В настоящее время, по словам актрисы, проводятся переговоры.Таким образом, Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее о своем намерении принять участие в выборах сообщили Анфиса Чехова, Ксения Собчак и Екатерина Гордон.