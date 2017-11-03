Порнозвезда Елена Беркова намерена побороться за пост президента России

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 15:16

фото: bloknot.ru
Порнозвезда и телеведущая Елена Беркова намерена баллотироваться на пост президента России. Эту информацию Беркова подтвердила журналистам РЕН ТВ.

Елена заявила, что пока не может рассказать о своем выдвижении подробнее, так как приняла решение спонтанно. В настоящее время, по словам актрисы, проводятся переговоры.

Таким образом, Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее о своем намерении принять участие в выборах сообщили Анфиса Чехова, Ксения Собчак и Екатерина Гордон.
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