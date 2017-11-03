В Удмуртии уличенные в сговоре фармкомпании заплатят миллионные штрафы

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 16:27

фото: inivanteevka.ru
По факту картельного сговора на торгах на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения правоохранительные органы Удмуртии несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель руководителя Удмуртского УФАС Елена Стерхова.

По ее словам, «антимонопольщики» обнаружили сговор при проведении 280 аукционов между ООО «Айболит» и группы компаний из ООО «Практика», ООО «Ангро» и ООО «Союз». Все эти компании использовали один IP-адрес, а ценовые предложения от всех компаний подавал один человек. Снижение цены на торгах составляло от 18% до 62%. Общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

ФАС привлек участников картельного сговора к административной ответственности. Штрафы для каждой компании составили от 1 до почти 10 млн рублей. «Прошли все три инстанции судебные. Суд оставил без изменения решения и не снизил суммы штрафов. По этому делу в суде прошло все безоговорочно», - отметила Стерхова.

Собранную информацию УФАС передал в МВД для возможного возбуждения уголовного дела по 178 статье УК РФ. «Пока не можем по этому делу добиться возбуждения уголовного дела. Неоднократно отказывали в возбуждении», - рассказала представитель УФАС. По ее словам, это связано с небольшими суммами по каждому из аукционов.



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