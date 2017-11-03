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В Удмуртии две молодые девушки научили своих друзей торговать наркотиками
Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 17:38 Лишение свободы на срок до 20 лет грозит четверым жителям Удмуртии, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере) направлено в суд.
Установлено, что в течение нескольких месяцев две студентки 1998 г.р. и 1997 г.р. через интернет приобретали наркотики синтетического происхождения, в съемной квартире фасовали их на разовые дозы, после чего сбывали через закладки-тайники на территории Ижевска. В последующем в свой незаконный бизнес девушки вовлекли своих друзей – молодых людей 1997 г.р. и 1996 г.р.
Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР. Полицейские обнаружили в разных районах Ижевска более 100 тайников с закладками, оборудованных обвиняемыми. Также наркотические средства были обнаружены в съемной квартире задержанных молодых людей.
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