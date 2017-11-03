В Удмуртии две молодые девушки научили своих друзей торговать наркотиками

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 17:38



фото: cod23.ru фото: cod23.ru

Установлено, что в течение нескольких месяцев две студентки 1998 г.р. и 1997 г.р. через интернет приобретали наркотики синтетического происхождения, в съемной квартире фасовали их на разовые дозы, после чего сбывали через закладки-тайники на территории Ижевска. В последующем в свой незаконный бизнес девушки вовлекли своих друзей – молодых людей 1997 г.р. и 1996 г.р.Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР. Полицейские обнаружили в разных районах Ижевска более 100 тайников с закладками, оборудованных обвиняемыми. Также наркотические средства были обнаружены в съемной квартире задержанных молодых людей.