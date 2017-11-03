В Удмуртии две молодые девушки научили своих друзей торговать наркотиками

Опубликована: 2 Ноября 2017 г. 17:38

фото: cod23.ru
Лишение свободы на срок до 20 лет грозит четверым жителям Удмуртии, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере) направлено в суд.

Установлено, что в течение нескольких месяцев две студентки 1998 г.р. и 1997 г.р. через интернет приобретали наркотики синтетического происхождения, в съемной квартире фасовали их на разовые дозы, после чего сбывали через закладки-тайники на территории Ижевска. В последующем в свой незаконный бизнес девушки вовлекли своих друзей – молодых людей 1997 г.р. и 1996 г.р.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР. Полицейские обнаружили в разных районах Ижевска более 100 тайников с закладками, оборудованных обвиняемыми. Также наркотические средства были обнаружены в съемной квартире задержанных молодых людей.
Загрузка...
Теги
пожар СМИ штраф депутат алкоголь Госсовет УР Россия ИжГТУ здоровье спортсмен суд розыск банк свадьба фестиваль траур Удмуртия Интернет Малая Пурга правительство телевидение школа ветеран Можга преступление Завьялово транспорт терроризм пенсия торговля рейтинг убийство ДТП Глазов армия технологии долг Москва конкурс Ижевск строительство оружие дороги ГЖД мода прокуратура образование погода молодежь звезда занятость СКП дети бюджет Дмитрий Медведев музыка США промышленность Новый год/Рождество финансы творчество безопасность праздник кино физкультура Воткинск Балезино видео Ува Игра наркотики вода ГИБДД инвалид полиция пристав природа футбол выборы ЖКХ хоккей ремонт МЧС выставка животные МВД Владимир Путин бизнес семья Александр Волков Сарапул лес Голливуд Ижавто самолет религия Украина туризм медицина зоопарк
Все теги
Яндекс.Погода