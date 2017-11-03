В Удмуртии два человека погибли в загоревшейся иномарке после столкновения с грузовиком

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/votkinsk18rus
Два человека погибли накануне вечером в ДТП на объездной Воткинска. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, в четверг, 2 ноября, в 21:10 на дороге столкнулись грузовик «Ман» и «Хендай». После удара иномарка загорелась. Два человека, находившиеся в легковом авто, погибли. По предварительным данным, водитель «Хендай» совершал обгон.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС по Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.


Теги
ремонт суд вода кино ветеран семья праздник фестиваль полиция инвалид конкурс дороги терроризм религия прокуратура убийство бюджет свадьба Малая Пурга бизнес ИжГТУ СКП лес Можга здоровье Балезино физкультура Госсовет УР зоопарк пристав Владимир Путин безопасность Дмитрий Медведев Ува Голливуд СМИ Ижавто розыск Сарапул туризм спортсмен музыка Украина Россия МЧС транспорт рейтинг пенсия промышленность мода видео медицина Ижевск армия строительство пожар ГЖД траур ГИБДД погода долг наркотики самолет правительство США алкоголь Александр Волков Игра образование хоккей выборы звезда финансы Воткинск Интернет Завьялово МВД Москва дети оружие депутат Глазов занятость штраф банк творчество преступление ДТП школа молодежь Новый год/Рождество футбол технологии телевидение Удмуртия выставка природа животные торговля ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода