В Удмуртии два человека погибли в загоревшейся иномарке после столкновения с грузовиком

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/votkinsk18rus фото: vk.com/votkinsk18rus

По его словам, в четверг, 2 ноября, в 21:10 на дороге столкнулись грузовик «Ман» и «Хендай». После удара иномарка загорелась. Два человека, находившиеся в легковом авто, погибли. По предварительным данным, водитель «Хендай» совершал обгон.На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС по Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.