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В Удмуртии два человека погибли в загоревшейся иномарке после столкновения с грузовиком
Опубликована: Сегодня 08:30 Два человека погибли накануне вечером в ДТП на объездной Воткинска. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.
По его словам, в четверг, 2 ноября, в 21:10 на дороге столкнулись грузовик «Ман» и «Хендай». После удара иномарка загорелась. Два человека, находившиеся в легковом авто, погибли. По предварительным данным, водитель «Хендай» совершал обгон.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС по Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.