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Страдающего провалами памяти пенсионера разыскивают в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:25 Страдающего провалами памяти пенсионера разыскивают в Удмуртии. 79-летний Кузнецов Иван Карпович утром 26 октября 2017 года вышел из дома (дер. Миндерово, Малопургинский район) и с тех пор о нем нет никакой информации. Мужчина ранее уже терялся, и куда мог отправиться в этот раз - неизвестно.
Приметы пропавшего : рост 165 см, телосложение худощавое, волосы редкие, медные.
На русском разговаривает плохо, в основном говорит на удмуртском языке. Речь невнятная, иногда заикается. Слышит плохо.
Был одет в черную куртку с капюшоном, серый пиджак, черные классические брюки, на ногах - черные зимние полуботинки, на голове фуражка. При себе имел черную сумку прямоугольной формы.
Всех, кто видел пропавшего или обладает информацией о его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить по телефону ПСО Регион 18: 8 951 195 29 71 либо в полицию, по т. 02.
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