Пьяная жительница Глазова во сне задушила трехмесячного ребенка

Опубликована: Сегодня 10:34

фото: sputnik-abkhazia.ru
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Глазова, обвиняемой в смерти собственного трехмесячного ребенка. Уголовное дело 35-летней женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, накануне случившегося она употребила спиртные напитки, и в состоянии алкогольного опьянения легла спать на кровать вместе со своим ребенком.

Во время сна мать откинула одеяло на младенца, накрыв его с головой. Произошло перекрытие дыхательных путей, что привело к смерти ребенка.

В ходе следствия произведен осмотр места происшествия, проведены судебно-медицинские и иные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей родственники и соседи обвиняемой.
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