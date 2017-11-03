Пьяная жительница Глазова во сне задушила трехмесячного ребенка

Опубликована: Сегодня 10:34



фото: sputnik-abkhazia.ru фото: sputnik-abkhazia.ru

По данным следствия, накануне случившегося она употребила спиртные напитки, и в состоянии алкогольного опьянения легла спать на кровать вместе со своим ребенком.Во время сна мать откинула одеяло на младенца, накрыв его с головой. Произошло перекрытие дыхательных путей, что привело к смерти ребенка.В ходе следствия произведен осмотр места происшествия, проведены судебно-медицинские и иные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей родственники и соседи обвиняемой.