Психологическую причину депрессии и алкоголизма выявили ученые

Опубликована: Сегодня 12:53

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Люди, которых родители часто шлепали в детстве, становятся более склонными к депрессии и другим психическим расстройствам, выяснили ученые из Мичиганского университета в США. Об этом пишет "Ptzgovorit.ru" со ссылкой на портал Science Daily.

Под "отшлепыванием" обычно понимается применение физической силы с целью не нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли, отметил один из авторов исследования, доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор. Зачастую это рассматривается как воспитательная мера, а не вид насилия над детьми, однако ученые не стали разделять эти практики, чтобы лучше понять природу психических проблем человека.

Специалисты проанализировали данные более 8,3 тысячи человек, собранные в ходе анкетирования в американских поликлиниках. Участникам исследования предлагалось указать, как часто их шлепали или били ремнем до достижения 18 лет, применяли ли родители физическое насилие, оскорбление и унижение, а также коротко рассказать об атмосфере в семье.

В результате около 55% респондентов сообщили, что их шлепали в детстве. Исследование показало, что у людей, испытавших это, наблюдается повышенная склонность к депрессии, попыткам самоубийства, пьянству, а также к употреблению наркотиков.


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