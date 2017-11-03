Психологическую причину депрессии и алкоголизма выявили ученые

Опубликована: Сегодня 12:53



фото: ifqd.cc4j4casino.xyz фото: ifqd.cc4j4casino.xyz

Под "отшлепыванием" обычно понимается применение физической силы с целью не нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли, отметил один из авторов исследования, доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор. Зачастую это рассматривается как воспитательная мера, а не вид насилия над детьми, однако ученые не стали разделять эти практики, чтобы лучше понять природу психических проблем человека.Специалисты проанализировали данные более 8,3 тысячи человек, собранные в ходе анкетирования в американских поликлиниках. Участникам исследования предлагалось указать, как часто их шлепали или били ремнем до достижения 18 лет, применяли ли родители физическое насилие, оскорбление и унижение, а также коротко рассказать об атмосфере в семье.В результате около 55% респондентов сообщили, что их шлепали в детстве. Исследование показало, что у людей, испытавших это, наблюдается повышенная склонность к депрессии, попыткам самоубийства, пьянству, а также к употреблению наркотиков.