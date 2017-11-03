Украинские нацисты пытаются дискредитировать РПЦ организуя экстремистские организации.

Опубликована: Сегодня 14:03





В последние месяцы резко оживились экстремисты, по какой-то неведомой причине называющие себя «православными активистами». При этом все больше свидетельств того, что их активность – лишь часть координируемых из-за рубежа действий по дискредитации РПЦ и традиционных ценностей к выборам Президента России, которые пройдут в 2018 год.

Так, организация «Христианское государство - Святая Русь» (ХГСР) в самом названии копирует наименование запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство». Известна она стала своим призывом к поджогам кинотеатров, показывающих фильм «Матильда».

Денис Мурашов врезался в здание кинотеатра «Космос» на автомобиле УАЗ, набитом газовыми баллонами с тем, чтобы скандальное кино не показали 4 сентября 2017 года. В этом он признался во время допроса. Судя по записям задержанного, размещенным в соцсетях, он фанатично относился к православию. Еще одно событие случилось 11 сентября 2017 года: автомобили Honda и Mercedes сгорели рядом с офисом Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя, создателя скандально известного фильма «Матильда», сообщил сайт «Медуза». Рядом с местом происшествия были обнаружены листовки «За Матильду гореть».

После этого поджога лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» (ХГСР) Александр Калинин дал несколько интервью, где отрицал, что призывал к насилию. Якобы экстремисты «просто предупреждали» кинотеатры о возможной опасности. Ранее в жизни лидера ХГСР уже были приговоры по уголовным делам и годы в тюрьме.

Стоит отметить, что находясь на свободе, Калинин не скрывал своих экстремистских взглядов. Так, в общении с журналистом «Московского комсомольца» активист рассказал, что, по его мнению, России предстоит гражданская война, которую он оправдывал по идеологическим причинам: «Зреет духовно-гражданская война».



И хотя все граждане России имеют право выражать свое мнение по любым аспектам общественной жизни, «Христианское государство» пошло на открытый конфликт с законом, нарушая общественный порядок и призывая к насилию. При этом суд твердо придерживался принципа равенства всех перед законом и православные экстремисты оказались под следствием. После поджога автомобиля адвоката Учителя, Александр Калинин и двое его подельников были арестованы судом на два месяца.

Существует версия, согласно которой русские нацисты, поддержавшие переворот в Украине, действуют в интересах украинских властей, которым очень хочется обрушить Россию в пучину «майдана», с тем, чтобы окончательно развязать себе руки. Сделать они это пытаются продвигая темы «православного терроризма» и «России - православного Ирана». Такое развитие событий полностью отвечает целям киевской пропаганды, для которой Украинская православная церковь Московского патриархата, проводящие крестные ходы и службы за мир на Украине, просто как кость в горле. Известны слова Петра Порошенко: «Сука православная!», сказанные им одному из соратников в кулуарах Верховной Рады, когда тот заподозрил будущего президента нацистской Украины в причастности к расстрелу протестующих. Это было 20 февраля 2014 года, за пару дней до переворота, когда неизвестные снайперы убили около 70 человек на Майдане.

Вот их задачам и отвечает «христианское государство» Александра Калинина. При этом по Конституции Россия - это светское государство. Политика и религия в нашей стране разделены, и попытки их смешивать всегда ведут к негативным последствиям. Об этом говорят и два центральных политических документа РПЦ («Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000) и «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (2008). Если верить «Новой газете», эти документы - набор морально-религиозных норм, относящихся к частной морали, которая связана с идеалом спасения души человека. Оба документа РПЦ понимают политику, популярную массовую культуру, спорт и прочее как исключительно внешнюю среду, которая либо способствует личному спасению, либо затрудняет его.

Организовавший общину «Христианского государства» Александр Калинин утверждал, что за это дело он взялся после рождения дочери: «В детский сад и школу она у меня не пойдет. Не хочу наблюдать за тем, как ребенок каждый день из чистого превращается в грязного. Если нас будет хотя бы 20 семей, потребуем от администрации организовать учебное заведение». При этом общинникам запрещается без крайней необходимости общаться с людьми из внешнего мира. Таким образом, Калинин фактически организовал тоталитарную секту под видом православной общины и занялся политической деятельностью.

Калинин и его соратники были довольно активны в Сети: они привлекали сторонников через аккаунты в соцсетях, форумы, несколько сайтов. На момент запрета Роскомнадзором на основном сайте организации (доступ к которому закрыт 14 сентября) было зарегистрировано 4 678 человек, на каждый аккаунт в социальных сетях были подписаны около 5 000 человек.

Отделения организации, как значилось на сайте, действуют в 13 городах. Сам Калинин рассказал «Московскому комсомольцу»: «У нас 25 отделений по всей России. Чтобы каждый наш работник всего себя посвящал вере и служению народу, не думал, где ему заработать на хлеб, мы должны платить ему зарплату. У нас есть ряд иконописных мастерских, мы тратим деньги на аренду помещений, на топливо. В среднем в месяц выходит порядка 70 тысяч рублей на каждый офис».



Отдельный интерес представляет человек из окружения Калинина, который зимой этого года называл себя «главой центрального отделения» организации «Христианское государство» по Москве и области - Мирон Кравченко. В украинских СМИ Кравченко именуют русским националистом. В 2015 году этот персонаж участвовал в прошедшей в Киеве учредительной конференции «Антипутинского информационного фронта» и выступал на пресс-конференции «Уроки и итоги киевского Майдана: возможность реализации революционного сценария и гражданской войны в путинской России».

Василий Крюков, известный ижевский нацист, давно бежавший в Германию от уголовного преследования по обвинению в экстремизме, даже сделал несколько видео о Мироне Кравченко, с которым он познакомился на этих же мероприятиях 2015 года.

Правда Крюков, поддержавший нацистский переворот в Киеве и с восторгом рассказывавший о победившем фашизме на Украине, осенью 2017 года уже засомневался в православности идеологии Мирона Кравченко, Александра Калинина и «Христианского государства». Но даже он высказал подозрение, что за экстремистами-поджигателями стоят спецслужбы. Просто беглый нацист уже традиционно выдвинул версию, что за "Христианским государством" стоит российская спецслужба - ФСБ, которая в свое время преследовала Крюкова именно за нацизм и экстремизм.

Между тем, в 2015 году в учредительной конференции «Антипутинского информационного фронта» и пресс-конференции «Уроки и итоги киевского Майдана: возможность реализации революционного сценария и гражданской войны в путинской России» участвовал украинский радикал Дмитро Корчинский.

Как объяснял потом Калинин в интервью «Московскому комсомольцу», Мирон Кравченко даже колебался, на чьей стороне воевать на Украине, и в итоге выбрал «Христианское государство»: «Таких Миронов Кравченко в нашей организации человек триста. Я имею в виду людей, которые состояли в «Правом секторе» (организация запрещена в России) или воевали на стороне ЛНР, ДНР, которые называют себя монархистами и националистами. Они не плохие люди, они ищут правду, им не безразлична Россия. Если человек постоянно ошибается, поднимается с колен и снова ищет правду — в этом нет ничего страшного. Недавно СМИ опубликовали фотографию Мирона Кравченко на фоне флага запрещенной в РФ украинской националистической праворадикальной организации. Ранее я этих карточек не видел»

Современная Россия является страной, где конституция гарантирует права человека, здесь обеспечена свобода слова и свобода совести. По закону преследуются лишь тоталитарные и деструктивные культы, и только после того, как их таковыми признает суд. Но даже в этом случае в их отношении правоохранительными органами соблюдаются все предусмотренные законом процедуры.

Все остальные религиозные и похожие на них объединения, независимо от политических пристрастий их последователей, пользуются свободами демократического государства на полную катушку. Однако, в конечном счете, перед законом все равны, и за совершенные поджоги экстремисты должны получить реальные сроки вне зависимости от своих религиозных или идеологических взглядов.



