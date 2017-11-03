Ушлая уроженка Удмуртии стала владелицей квартиры в Нижнекамске

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: bgv72.narod.ru
Уроженка Удмуртии пять лет назад познакомилась в Нижнекамске с одиноким 70-летним местным жителем. Узнав, что у него есть трехкомнатная квартира, она решила стать в ней хозяйкой. Как пишет ntr-24, 70-летняя женщина соблазнила пенсионера, обманом женила на себе и стала владелицей половины жилплощади. Теперь обманутый муж хочет вернуть свое жилье, но мирно решить вопрос у супругов не получается, и дело дошло до суда.

- В 2012-м году с ним познакомилась жительница Удмуртской Республики Зинаида Логинова. Вошла в доверие, убедила, что она его любит, и вселилась в квартиру, - говорит на суде адвокат истца Дамир Вильданов.

Как сообщили родственники пенсионера во время заседания суда, возлюбленную он сразу же прописал в свою трехкомнатную квартиру, а спустя три месяца женился. Сразу же после свадьбы женщина убедила новоиспеченного мужа продать его квартиру и купить новую. Супруги в момент совершения сделки находились в законном браке, так что квартира, купленная на деньги с продажи жилья деда, стала совместно нажитым имуществом. Однако после того, как женщина стала собственником половины квартиры, она оставила своего возлюбленного и уехала в деревню в Удмуртской Республике.

О том, что отец продал квартиру, дети узнали уже после заключения сделки, когда дед остался у разбитого корыта.

Независимая экспертиза признала пенсионера недееспособным, так что брак не может считаться действительным. Все документы, подтверждающие это, переданы в суд. Теперь только т его решения и будет зависеть, кому достанется квартира.


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