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В октябре на дорогах Удмуртии погибли 18 пешеходов
Опубликована: Сегодня 16:27 В октябре на дорогах Удмуртии произошло 106 наездов на пешеходов, в результате которых смертельные травмы получили 18 человек. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.
Отмечается, что с 1 по 15 октября погибли всего 3 пешехода, а 15 человек погибли во второй половине месяца, когда видимость на дорогах стала хуже. При этом в сообщении УГИБДД уточняется, что только три аварии с летальным исходом произошли по вине водителей. Значительно чаще правила нарушают сами пешеходы, которые переходят проезжую часть в неположенном месте, не имеют световозвращающих элементов на одежде и т.д.
В ведомстве рассказали, что каждая вторая авария произошла в темное время суток – с 18 до 22 часов. Основной возраст пострадавших от 37 до 43 лет и от 60 лет и выше.
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