В октябре на дорогах Удмуртии погибли 18 пешеходов

Опубликована: Сегодня 16:27



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Отмечается, что с 1 по 15 октября погибли всего 3 пешехода, а 15 человек погибли во второй половине месяца, когда видимость на дорогах стала хуже. При этом в сообщении УГИБДД уточняется, что только три аварии с летальным исходом произошли по вине водителей. Значительно чаще правила нарушают сами пешеходы, которые переходят проезжую часть в неположенном месте, не имеют световозвращающих элементов на одежде и т.д.В ведомстве рассказали, что каждая вторая авария произошла в темное время суток – с 18 до 22 часов. Основной возраст пострадавших от 37 до 43 лет и от 60 лет и выше.