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Погода выходных в Удмуртии обещает быть спокойной
Опубликована: Сегодня 18:01 Благодаря антициклону, погода выходных дней в Удмуртии будет спокойной. Как сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра, существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, лишь местами возможен слабый снег.
Температура воздуха в ночное время будет понижаться до -2,-7 °С, днем воздух будет прогреваться до -3,+2 °С. Местами на дорогах возможна слабая гололедица.
Погоды изменится 8 ноября с приходом обширного атлантического циклона, уточняют синоптики.
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