Погода выходных в Удмуртии обещает быть спокойной

Опубликована: Сегодня 18:01



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Температура воздуха в ночное время будет понижаться до -2,-7 °С, днем воздух будет прогреваться до -3,+2 °С. Местами на дорогах возможна слабая гололедица.Погоды изменится 8 ноября с приходом обширного атлантического циклона, уточняют синоптики.