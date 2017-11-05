Японцы создали секс-робота для женщин и геев

Опубликована: Сегодня 17:59



фото: ren.tv фото: ren.tv

Разработчики утверждают, что наградили робота идеальными характеристиками — пропорциями тела и размером полового органа. По словам производителей, он станет отличным спутником для человека.Известно, что цена новой секс-куклы составит приблизительно 1 700 долларов.