62-летний мужчина в Воткинске зарезал собутыльника и зарыл тело у своего сарая

Опубликована: 6 Ноября 2017 г. 14:08



Фото сайта "Астромедиан" Фото сайта "Астромедиан"

Известно, что 62-летний мужчина в ходе пьянки поссорился с собутыльником и убил его, ударив ножом в грудь. Тело закопал у сарая своего дома. Полицейские обнаружили захоронение и выяснили обстоятельства произошедшего.Сейчас подозреваемый заключен под стражу.