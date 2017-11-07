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62-летний мужчина в Воткинске зарезал собутыльника и зарыл тело у своего сарая
Опубликована: 6 Ноября 2017 г. 14:08 Житель Воткинска в пьяной драке убил своего знакомого и закопал его возле сарая в своём дворе, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
Известно, что 62-летний мужчина в ходе пьянки поссорился с собутыльником и убил его, ударив ножом в грудь. Тело закопал у сарая своего дома. Полицейские обнаружили захоронение и выяснили обстоятельства произошедшего.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу.
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