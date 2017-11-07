Из-за угроз телефонного террориста в Ижевске эвакуировали жилой дом

Опубликована: 6 Ноября 2017 г. 14:24

Жильцов дома по улице Ворошилова в Ижевске эвакуировали из-за сообщения о минировании здания.

Информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Удмуртской Республике сообщает, что дом обследовала группа саперов ОМОН Росгвардии. Жильцы при этом были эвакуированы сотрудниками вневедомственной охраны и полиции.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что взрывных устройств не обнаружено.



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