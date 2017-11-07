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Жизни троих детей в ДТП в Удмуртии спасли удерживающие устройства
Опубликована: 6 Ноября 2017 г. 17:45 В субботу 4 ноября в Селтинском районе Удмуртии около 20:15 на 24 км автодороги Ува-Селты водитель автомобиля ВАЗ 2109, мужчина 1983 г.р., не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.
По сообщению Отдела ГИБДД МО МВД России "Увинский" в ДТП 4 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Троих детей от более тяжёлых последствий уберегли детские удерживающие устройства.
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