В Удмуртии два человека погибли в ДТП с участием грузовика и трех легковушек

Опубликована: Сегодня 09:26

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
При столкновении четырех автомобилей в Удмуртии погибли два человека. По сообщению 1 отдела УГИБДД России по республике, авария произошла ранним утром в понедельник, 6 ноября, на 5 км автодороги «Завьялово - Каменное».

По предварительным данным, «Hyundai Elantra» под управлением 38-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в тягач «Вольво». От удара грузовик также вынесло на встречку, где он столкнулся с двумя легковушками «Лада Приора» и «Fiat Albea».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Приоры» - мужчины 29 лет. Причины и обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время уточняются.


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