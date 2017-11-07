В Удмуртии два человека погибли в ДТП с участием грузовика и трех легковушек

Опубликована: Сегодня 09:26



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

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По предварительным данным, «Hyundai Elantra» под управлением 38-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в тягач «Вольво». От удара грузовик также вынесло на встречку, где он столкнулся с двумя легковушками «Лада Приора» и «Fiat Albea».В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Приоры» - мужчины 29 лет. Причины и обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время уточняются.