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Концерн «Калашников» разработал тяжелый эскортный мотоцикл «Иж»
Опубликована: Сегодня 10:33 Концерн «Калашников» по собственной инициативе разработал тяжелый эскортный мотоцикл. Новая машина создана специально под проект «Кортеж», в рамках которого институт НАМИ создает линейку представительских автомобилей. Мотоциклу присвоили уже подзабытую марку «Иж», пишет Drom.
Презентация разработки состоялась на проходящей в Москве выставке «Россия, устремленная в будущее», которую посетил президент Путин. Ранее этот байк показывали на форуме Армия-2017, прошедшем в конце августа.
Первая партия тяжелых мотоциклов «Иж» будет собрана в начале 2018 года — как раз в это время должна быть собрана и первая партия лимузинов и седанов проекта «Кортеж». Первые машины должны быть представлены во время инаугурации президента России в мае следующего года.
Тяжелый мотоцикл «Иж» оснащен бензиновым оппозитным двигателем мощностью 150 л.с., с помощью которого способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Масса машины составляет около 510 килограмм.
Директор по особым поручениям концерна «Ростех» Василий Бойко рассказал о том, что первые мотоциклы будут произведены в первой половине следующего года. Это косвенно подтверждает информацию о том, что и они дебютируют во время инаугурации.
В середине августа «Калашников» представил легкие электрические мотоциклы для полиции.
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