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Двух жительниц Воткинска поймали при продаже килограмма конопли
Опубликована: Сегодня 11:41 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике задержали двух жительниц Воткинска 1967 г.р. и 1989 г.р. при попытке сбыта 1072 граммов марихуаны на территории одного из СНТ города.
«Коноплю» женщины выращивали с июля 2017 года на участке у дома по ул. Спорта в Воткинске. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Решения суда женщины будут дожидаться в изоляторе временного содержания.
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