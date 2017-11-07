Двух жительниц Воткинска поймали при продаже килограмма конопли

Опубликована: Сегодня 11:41



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«Коноплю» женщины выращивали с июля 2017 года на участке у дома по ул. Спорта в Воткинске. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Решения суда женщины будут дожидаться в изоляторе временного содержания.