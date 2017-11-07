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Директор ижевской «УК Эксперт» проведет следующие пять с половиной лет в колонии за присвоение
Опубликована: Сегодня 12:53 Следующие пять с половиной лет проведет в исправительной колонии общего режима директор управляющей компании «Эксперт». Устиновский районный суд Ижевска признал 30-летнего мужчину виновным в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый руководил ООО «УК Эксперт», которое осуществляло управление, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов на улицах Ворошилова, Оружейника Драгунова и в поселке Машиностроитель г. Ижевска. С 1 января по 30 июля 2015 года мужчина присвоил полученные от собственников жилых домов 3,7 миллионов рублей, которые предназначались для дальнейшего перечисления в ресурсоснабжающие организации – ПАО «Т-плюс», ООО «УКС», ООО «РТК» и «Ижводоканал» в качестве оплаты за потребленные ресурсы.
По месту жительства обвиняемого был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Наложен арест на его имущество, в том числе автомобиль иностранного производства и 20 земельных участков, расположенных на территории Завьяловского района.
Осужденному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в полном объеме удовлетворены исковые требования ресурсоснабжающих организаций. Верховным Судом Удмуртской Республики, рассмотревшим уголовное дело в апелляционном порядке, приговор суда признан законным и обоснованным и вступил в законную силу.
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