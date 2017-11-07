Теплую неделю обещают синоптики Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: ladysarafan.ru
Синоптики Удмуртии прогнозируют теплую погоду на ближайшие дни. Как сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра, температурный фон этой недели будет выше климатических норм на 3-4 °С.

«С приближением фронта сегодня вечером в Удмуртию придут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, дождя. Вместе с тем будут наблюдаться порывы ветра до 14 м/с», - отметили синоптики.

Завтра, 8 ноября, небольшой снег будет наблюдаться в отдельных районах региона. Температура воздуха днем составит -2,+3 °С, местами возможна гололедица на дорогах.

В четверг, 9 ноября, небольшой снег ожидается преимущественно в северных и центральных районах республики.

В следующие дни до конца недели установится погода преимущественно без осадков, температура воздуха в ночное время ожидается в пределах 0,-5 °С, днем -3,+2 °С.
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