Уникального секс-робота меняющего пол создали в Японии

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: weekend.rambler.ru
Японские учёные сообщили о создании нового робота с внедрённым искусственным интеллектом. Уникальность новинки заключается в том, что он способен принимать облик мужчины или женщины и заниматься сексом с противоположным или тем же полом.

Как пишет портал Акценты, робот умеет целоваться, обнимать девушку или парня, а в процессе развития учится делать минет или же кунилингус. Руки у робота сделаны из тканевой оболочки, которая практически идентична с человеческой. Разработчики уточнили, что из пор робота даже выделяется пот. Кроме того, благодаря усовершенствованию, он может делать массаж.

Во время секса размер полового органа будет зависеть от реакции женщины или мужчины. Учёные уточнили, что на развитие робота будет уходить не более месяца, и за этот период человек сможет создать себе совершенного полового партнёра. Масштабное производство таких роботов начнётся ближе к 2020 году.


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