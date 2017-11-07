Приставы задержали при получении загранпаспорта жителя Ижевска, задолжавшего 27 млн рублей

Опубликована: Сегодня 16:28



фото: caomos.news фото: caomos.news

Осуществляющий розыск судебный пристав-исполнитель направил запросы в государственные органы, и положительный ответ поступил из Отделения по оформлению заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике.Мужчина решил оформить загранпаспорт, и когда пришёл за его получением, его встретили судебные приставы. Гражданина предупредили об уголовной ответственности и передали сотрудникам Отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску, у которых он тоже находился в розыске.