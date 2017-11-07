Приставы задержали при получении загранпаспорта жителя Ижевска, задолжавшего 27 млн рублей

Опубликована: Сегодня 16:28

фото: caomos.news
Жителя Ижевска, задолжавшего почти 27 млн рублей и пытающегося скрыться от приставов, задержали при получении заграничного паспорта. В УФССП России по Удмуртской Республике в отношении мужчины возбуждено 21 исполнительное производство, по которым он задолжал 209 тысяч рублей налоговых платежей, 6,7 млн. рублей в пользу кредитных организаций и 20 млн. рублей физическим лицам. Свое местонахождение должник всячески скрывал и долгое время проживал без регистрации на территории другого региона.

Осуществляющий розыск судебный пристав-исполнитель направил запросы в государственные органы, и положительный ответ поступил из Отделения по оформлению заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина решил оформить загранпаспорт, и когда пришёл за его получением, его встретили судебные приставы. Гражданина предупредили об уголовной ответственности и передали сотрудникам Отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску, у которых он тоже находился в розыске.



Загрузка...
Теги
молодежь религия занятость наркотики праздник Александр Волков МВД природа прокуратура Сарапул туризм Глазов терроризм дети штраф армия Балезино Можга ветеран Новый год/Рождество алкоголь Голливуд хоккей МЧС творчество бюджет Дмитрий Медведев свадьба вода ЖКХ технологии розыск преступление Ижевск Владимир Путин самолет долг погода оружие Госсовет УР финансы транспорт образование депутат правительство зоопарк Россия бизнес видео пристав здоровье выборы банк музыка ИжГТУ Ува лес Игра физкультура Удмуртия телевидение звезда траур дороги СКП Интернет футбол торговля пожар Ижавто ГЖД пенсия ДТП конкурс строительство убийство СМИ школа Завьялово Малая Пурга животные США семья выставка Украина мода рейтинг спортсмен фестиваль Москва инвалид ремонт суд медицина кино ГИБДД Воткинск полиция промышленность безопасность
Все теги
Яндекс.Погода