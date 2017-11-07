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Приставы задержали при получении загранпаспорта жителя Ижевска, задолжавшего 27 млн рублей
Опубликована: Сегодня 16:28 Жителя Ижевска, задолжавшего почти 27 млн рублей и пытающегося скрыться от приставов, задержали при получении заграничного паспорта. В УФССП России по Удмуртской Республике в отношении мужчины возбуждено 21 исполнительное производство, по которым он задолжал 209 тысяч рублей налоговых платежей, 6,7 млн. рублей в пользу кредитных организаций и 20 млн. рублей физическим лицам. Свое местонахождение должник всячески скрывал и долгое время проживал без регистрации на территории другого региона.
Осуществляющий розыск судебный пристав-исполнитель направил запросы в государственные органы, и положительный ответ поступил из Отделения по оформлению заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике.
Мужчина решил оформить загранпаспорт, и когда пришёл за его получением, его встретили судебные приставы. Гражданина предупредили об уголовной ответственности и передали сотрудникам Отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску, у которых он тоже находился в розыске.
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