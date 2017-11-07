В Удмуртии переходившую с двумя детьми железнодорожные пути женщину насмерть сбил поезд

Опубликована: Сегодня 17:36

фото: davinci-tours.ru
Женщина, переходившая железнодорожные пути с двумя детьми, погибла под колесами поезда в Можге. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД России на транспорте Наталья Мельникова.

По ее словам, женщина переходила железнодорожные пути перед близко идущим транспортом в неположенном месте с двумя детьми. Один ребенок был в коляске, второму малышу около 3-4 лет. «Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», - сообщила Наталья Мельникова.



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