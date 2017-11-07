В Удмуртии переходившую с двумя детьми железнодорожные пути женщину насмерть сбил поезд

Опубликована: Сегодня 17:36



фото: davinci-tours.ru фото: davinci-tours.ru

По ее словам, женщина переходила железнодорожные пути перед близко идущим транспортом в неположенном месте с двумя детьми. Один ребенок был в коляске, второму малышу около 3-4 лет. «Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», - сообщила Наталья Мельникова.