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В Удмуртии переходившую с двумя детьми железнодорожные пути женщину насмерть сбил поезд
Опубликована: Сегодня 17:36 Женщина, переходившая железнодорожные пути с двумя детьми, погибла под колесами поезда в Можге. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД России на транспорте Наталья Мельникова.
По ее словам, женщина переходила железнодорожные пути перед близко идущим транспортом в неположенном месте с двумя детьми. Один ребенок был в коляске, второму малышу около 3-4 лет. «Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», - сообщила Наталья Мельникова.
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