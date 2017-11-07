Путин поручил отказаться от долевого строительства за три года

Опубликована: Сегодня 18:43



фото: gold.stroykay.ru фото: gold.stroykay.ru

Это поручение президент дал правительству совместно с ЦБ и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). До 15 декабря они должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, говорится на сайте Кремля. Иными словами, предполагается, что теперь риски при взаимодействии с застройщиками будут нести профессиональные институты.Ранее уже сообщалось, что в конце октября президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Однако конкретные сроки отказа от долевого строительства тогда не уточнялись.Долевое строительство – это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Например, если выкопан только котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов. При этом разница в цене на готовое жилья и на стадии котлована может достигать 40%.