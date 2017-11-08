Ижевский медбрат в поддельном «краповом» берете пытался захватить власть

Опубликована: Сегодня 08:37





Бывший санинструктор Андрей Кунаев из Ижевска задержан бойцами Росгвардии в Москве с шестью ножами, когда участвовал в одном из мероприятий «революции» 5 ноября 2017 года. В узких кругах он широко известен своей активной гражданской позицией, косноязычием в записываемых видеообращениях и дружбой с Вячеславом Мальцевым, руководителем экстремистского движения «Артподготовка».



Мальцев прославился идиотской выходкой, когда назначил на 5 ноября 2017 «революцию», которая максимального успеха достигла в Волгограде. Там семеро активистов шлялись по городу и вручали сторожам официальных организаций бумажки, которыми провозглашали захват власти вот этим сборищем местных политических клоунов. Его последователь из Ижевска присвоил право ношения отличительного знака спецназа МВД, который добывают в ходе тяжелейшего испытания – «краповый» берет.

Это заметили как действующие бойцы Росгвардии, имеющее право носить такой берет, так и ветераны спецназа БКБ «ВИТЯЗЬ», которые даже опубликовали призыв к органам правопорядка разобраться с действиями новоявленного «героя», который своим поведением дискредитирует всех, носящих «краповый» берет по праву.

В своем обращении ветераны спецназа из БКБ «ВИТЯЗЬ» в частности говорят: «Мы же хотим отметить, что подобные воззвания «обиженных и угнетенных», являются одним из многочисленных элементов информационных технологий, предшествующих цветным революциям.

Так, в 2013 году, на Украине появились сотни видео роликов и пресс конференций с журналистами, героями которых стали бывшие сотрудники правоохранительных органов. Все они на поверку оказались уволенными из органов за поступки дискредитирующие честь мундира. За многими тянулись судебные тяжбы.

К каким последствиям приводят подобные технологии, все мы хорошо знаем, - массовые беспорядки, вооруженный переворот в стране, гражданская война со всеми вытекающими…»

Андрей Кунаев, как оказалось, служил в местном СОБРе санинструктором и по профнепригодности был переведён участковые. Из полиции его уволили за деятельность несовместимую с госслужбой. Поговаривают, что он пытался крышевать нелегальный бизнес и иную, запрещенную законом, деятельность на вверенной ему территории. Сейчас он активно борется против существующего в Российской Федерации конституционного строя.

Если оставить в стороне пафос, то останется одно - краповый берет это символ чести и доблести спецназа. Бренд внутренних войск, а теперь и Росгвардии, оказался настолько успешным, что им пытаются оперировать проходимцы типа Кунаева. Каждый мальчишка знает, что носят «краповые» только самые крутые бойцы, элита элит и лучшие из лучших. К ним уж точно никак не относится санинструктор, выгнанный из участковых.

Кунаев, в итоге, оказался в компании таких же психически нестабильных личностей, которые собираются 6на конспиративных хрущовках, где проживают с мамами, вешают на стену простыню с красной галочкой и хором провозглашаю «революцию», победу над тиранией и беззаконием. В массы не идут, видимо, ожидая серьезных телесных повреждений от «освобождаемого» ими народа. Да и погода уже не та, в интернете и теплее и безопаснее.

В итоге Андрей Кунаев, участвуя в несанкционированной акции, которую из Франции организовал Вячеслав Мальцев, присел за решетку пока только на 14 суток. Впрочем, можно уверенно говорить о том, что впереди у Кунаева множество увлекательных приключений, которые ему наверняка организуют люди в настоящих «краповых» беретах. Потому, что нельзя просто так взять и одеть символ мужества и верности спецназа Росгвардии.